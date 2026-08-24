Un petrolero de bandera británica amarró en el Puerto de Ushuaia

El VS PROMISE, un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, amarró en el Puerto de Ushuaia, situación que provocó un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Tierra del Fuego.

El dato que generó repercusión política es su bandera de navegación. Las bases marítimas internacionales lo identifican bajo bandera del Reino Unido, mientras que registros especializados consignan específicamente a Isla de Man como su registro de bandera.

La Provincia cuestionó que una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital fueguina, en un contexto marcado además por la intervención de la administración portuaria dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), medida cuya legalidad fue cuestionada por Tierra del Fuego ante la Justicia.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que resulta particularmente sensible que un buque con bandera del Reino Unido opere en Ushuaia, teniendo en cuenta el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En ese sentido, la administración fueguina cuestionó la situación y recordó que el Gobierno nacional justificó la intervención del Puerto de Ushuaia, entre otros argumentos, en su carácter de activo estratégico y en la necesidad de resguardar los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

Para la Provincia, la operación del buque británico representa una contradicción con esos argumentos.

“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”, sostuvo el Gobierno fueguino en el comunicado difundido este lunes.

La Provincia también destacó el carácter estratégico de Ushuaia por su ubicación sobre el extremo austral argentino, su proyección hacia el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.

El reclamo de Tierra del Fuego

Ante esta situación, el Gobierno provincial reclamó al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque de bandera británica en el Puerto de Ushuaia.

Además, volvió a exigir el cese de la intervención y la restitución a la Provincia de la administración del puerto, al tiempo que señaló que continuará con las acciones judiciales iniciadas contra la medida.

“Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica”, sostuvo la Provincia.

Finalmente, el Gobierno de Tierra del Fuego convocó a los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y afirmó que continuará utilizando las herramientas institucionales disponibles para defender las competencias provinciales y los reclamos de soberanía argentina en el Atlántico Sur.