Sigue el paro docente en Tierra del Fuego y habrá nuevas marchas en Ushuaia

El paro docente por tiempo indeterminado continúa en Tierra del Fuego y el sector anunció nuevas jornadas de movilización en Ushuaia para este lunes 24 y martes 25 de agosto, en el marco del reclamo por mejoras salariales y por las condiciones de la educación pública.

Desde el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvieron mantener las medidas de fuerza, que continúan afectando el dictado de clases en distintos establecimientos de la educación pública provincial.

El conflicto se extiende desde el inicio del ciclo lectivo y tiene como uno de sus principales ejes el reclamo de una recomposición salarial para el sector docente.

Este lunes 24 de agosto, la docencia se concentrará a las 11 en el acampe instalado en Ushuaia para participar de una movilización. Al finalizar la marcha está prevista una olla popular y, a las 20, se realizará una vigilia en el acampe.

El martes 25, nuevamente a las 11, los docentes se concentrarán en el mismo lugar para marchar hacia la Legislatura provincial, en el marco de la reunión prevista con legisladores.

En medio de la continuidad del conflicto, SUTEF fue convocado a una reunión con el ministro de Educación. El encuentro está previsto para este lunes 24 de agosto a las 15 horas en Casa de Gobierno.