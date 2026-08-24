EE.UU. presiona a una cooperativa de Neuquén por su vínculo con Huawei

La Cooperativa Calf, que brinda servicios de electricidad, gas, agua y fibra óptica en Neuquén, quedó en el centro de una disputa diplomática entre Estados Unidos y China por una posible contratación de Huawei., según reportó la cadena internacional Deutsche Welle (DW).

En abril, los principales directivos de Calf viajaron a la sede de Huawei en China para conocer soluciones tecnológicas para el monitoreo de redes eléctricas y sistemas de fibra óptica. Meses después, la cooperativa recibió advertencias de diplomáticos estadounidenses.

Según Calf, funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires enviaron mensajes por WhatsApp a sus ejecutivos y advirtieron que las visas de turismo y negocios de los 18 principales directivos podrían ser denegadas o revocadas si la cooperativa avanzaba con Huawei.

La presión se produce en medio de la disputa que Estados Unidos mantiene con la empresa china desde hace años. Washington sostiene que Huawei representa un riesgo para la seguridad nacional, una acusación que la compañía rechaza. Varios países también impusieron restricciones a sus productos.

Por su parte, el presidente de Calf, Marcelo Severini, envió el 29 de julio una carta al embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas. Allí preguntó si las advertencias recibidas representaban la posición oficial de Estados Unidos y pidió conocer cuáles eran las objeciones concretas sobre la seguridad informática y la protección de datos de Huawei.

El conflicto también generó un cruce entre las embajadas de Estados Unidos y China en la red social X. La representación china acusó a Washington de afectar la soberanía de otros países y cuestionó sus presiones sobre Huawei. Lamelas respondió que la decisión de otorgar o revocar visas está vinculada con la seguridad y los intereses de Estados Unidos.

Desde Calf aseguran que la evaluación de Huawei responde a criterios de precio, calidad y financiamiento. La cooperativa también sostiene que trabaja con proveedores estadounidenses, europeos y asiáticos y que está dispuesta a analizar otras propuestas.

El Gobierno argentino, por ahora, no se pronunció públicamente sobre el conflicto. Tampoco Huawei realizó comentarios sobre el caso.