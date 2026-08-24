Pelloli organizó una jornada por el Día del Niño

El concejal Nicolás Pelloli llevó adelante una jornada especial por el Día del Niño junto a la Asociación Mutual del Personal de la Policía Territorial (CAM.POL.TER.), que reunió a cientos de niños y sus familias en Ushuaia.

La propuesta fue de entrada libre y gratuita y contó con la participación de organizaciones e instituciones locales que ofrecieron actividades deportivas, culturales y recreativas.

Durante la jornada hubo propuestas de kickboxing a cargo de Forajidos Fight Team, espacios de lectura, juegos didácticos y dibujo vinculados al libro “En Eterna Patrulla”, además de una actividad de tiro con arco coordinada por Laura Salgado, de Shamballa Shangrila.

También participaron distintos personajes que acompañaron la jornada y compartieron momentos de entretenimiento con las familias.

Pelloli agradeció a todas las personas, organizaciones e instituciones que colaboraron con la actividad y destacó especialmente el acompañamiento de CAM.POL.TER., que facilitó el espacio para el encuentro. “En un contexto difícil para muchas familias, es fundamental generar espacios de encuentro, esparcimiento y contención para los niños de Ushuaia”, señaló.