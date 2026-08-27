Las medidas que tomó el BTF para aliviar el endeudamiento de las familias de Tierra del Fuego

Por el endeudamiento de miles de familias producto de la recesión y caída del consumo a nivel nacional, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció hoy una serie de medidas para mejorar las condiciones de financiación y brindar herramientas para el reordenamiento de las deudas.

El presidente del BTF, Adrián Cosentino, explicó que las medidas forman parte de un proceso de trabajo que la entidad viene desarrollando frente al actual escenario económico. Advirtió que existe una situación de “asfixia financiera” que afecta a una parte importante de los hogares y señaló que el endeudamiento ya no responde únicamente a la compra de bienes, sino que en muchos casos se utiliza para afrontar "necesidades básicas".

LAS MEDIDAS DEL BTF

Entre las principales medidas se encuentra una reducción del 20% en las tasas de financiación de la Tarjeta Fueguina, tanto Visa como Mastercard. La disminución alcanza la financiación de saldos, los adelantos en efectivo y la cuotificación de saldo, además de una reducción equivalente en la tasa punitoria.

La medida alcanza a unos 30.000 clientes que actualmente poseen la tarjeta y también estará disponible para quienes soliciten el producto en adelante.

A su vez, el BTF dispuso una reducción del 10% en las tasas de los préstamos personales, tanto para clientes que acreditan sus haberes en la entidad como para quienes no lo hacen.

Cuotas para salud y productos de primera necesidad

Dentro de las nuevas herramientas, el banco también implementará un esquema de financiación con Tarjeta Fueguina para facilitar el acceso a bienes y servicios considerados esenciales.

En el caso de la salud, se ofrecerán 10 cuotas sin interés y un reintegro del 10% en farmacias y servicios de profesionales del sector.

Para los comercios de cercanía, el programa contempla la incorporación de almacenes y otros establecimientos locales, donde los clientes podrán acceder a 3 cuotas sin interés para la compra financiada de artículos de primera necesidad.

Nueva línea de asistencia financiera

El BTF también puso en marcha una línea denominada Asistencia de Acompañamiento con Disponibilidad Inmediata, de libre disponibilidad y destinada a atender necesidades financieras de corto plazo.

La herramienta contempla montos de hasta $4 millones, con una tasa desde el 59,50% TNA y hasta tres meses de gracia para comenzar a afrontar el pago de capital e intereses.

Refinanciación de deudas y plazos de hasta 10 años

Otra de las medidas anunciadas apunta específicamente a quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

El banco habilitó nuevas líneas de readecuación y refinanciación de deudas para clientes con atrasos de entre 1 y 60 días, pero también para personas que se encuentran al día y, aun así, destinan una proporción elevada de sus ingresos al pago de compromisos con la entidad.

Las condiciones serán segmentadas de acuerdo con el nivel de ingresos de cada cliente, con el objetivo de ofrecer alternativas diferenciadas según la situación financiera.

Para quienes registraban atrasos de hasta 60 días al 31 de julio, las nuevas condiciones contemplan tasas desde el 39% TNA, plazos de hasta 72 meses y hasta seis meses de gracia.

En el caso de los clientes que se encuentran en situación normal, sin atrasos, el acceso dependerá de la relación entre sus ingresos mensuales y el nivel de endeudamiento.

Por último, para quienes presentan atrasos superiores a los 60 días al 31 de julio y se encuentran en una situación de mora más comprometida, el BTF estableció plazos de hasta 10 años y hasta seis meses de gracia antes de comenzar a pagar la nueva obligación.

Para estos casos, la tasa será del 45,92% TNA para clientes con acreditación de haberes en el BTF y del 50,12% para quienes no acreditan sus haberes.