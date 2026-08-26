Ushuaia registró un récord histórico de pasajeros por vía aérea durante julio

Aeropuerto Internacional de Ushuaia en julio

El movimiento turístico en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas marcó un hito histórico durante el mes de julio al contabilizar 60.660 pasajeros, la cifra más alta registrada para este período en la serie analizada. El desempeño estuvo impulsado por el consolidado flujo de cabotaje y la inédita incorporación de vuelos regulares directos desde San Pablo, Brasil.

Según los datos elaborados por el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) a partir del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), del total de pasajeros movilizados, 55.451 correspondieron a vuelos de cabotaje (91,4%). Este volumen superó la marca histórica previa para un mes de julio, alcanzada en 2023 con 54.034 pasajeros.

Dante Querciali, presidente del INFUETUR, destacó el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar la conectividad de Tierra del Fuego. “Durante muchos meses trabajamos desde el Instituto, con un gran acompañamiento de las cámaras del sector privado, para consolidar la conectividad aérea y tener estos resultados históricos”, señaló la autoridad provincial.

Un factor determinante para este balance fue la llegada de 5.209 pasajeros internacionales, representantes del 8,6% del total mensual. La temporada invernal contó por primera vez con operaciones directas desde Brasil a cargo de las aerolíneas LATAM (62% del total de esos servicios) y GOL (38%), las cuales operaron 29 vuelos directos con una ocupación promedio cercana al 86% de los asientos disponibles. A esto se sumó la oferta de Aerolíneas Argentinas conectando distintos puntos del país con el mercado brasileño.

Desde el organismo oficial enfatizaron que la suma de conexiones internacionales directas durante el pico de la temporada invernal representa un avance clave para afianzar la posición del destino en el mercado regional y consolidar la oferta turística de la provincia.