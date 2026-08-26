Lechman propuso garantizar primero los recursos para educación, salud y seguridad y discutir la coparticipación con los intendentes

El legislador Jorge Lechman planteó este martes, durante un encuentro con representantes del SUTEF, la necesidad de abrir una discusión sobre la distribución de los recursos de Tierra del Fuego y establecer prioridades para garantizar el financiamiento de áreas consideradas esenciales.

El planteo fue realizado directamente ante Horacio Catena, secretario general del gremio docente, en el marco del conflicto salarial que mantiene al sector de la educación pública con medidas de fuerza.

Lechman sostuvo que educación, salud y seguridad deben contar con recursos garantizados y propuso que los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin sean incorporados a una mesa de discusión para analizar el esquema de coparticipación provincial. “Hay que invitar a los tres intendentes. Ninguno de estos tres ámbitos es un gasto, son una inversión. Nos tenemos que sentar a discutir qué queremos para la provincia de acá en adelante”, sostuvo el legislador.

Según el planteo del legislador, la discusión debería comenzar por determinar cuánto dinero necesitan educación, salud y seguridad para garantizar salarios y servicios adecuados y, a partir de esos números, establecer qué recursos deben quedar asegurados antes de avanzar con la distribución de la masa coparticipable.

Lechman remarcó que la propuesta no apunta a trasladar obligaciones a los municipios ni a establecer una quita de recursos, sino a generar una discusión institucional que involucre al Gobierno provincial, la Legislatura, los gremios y los tres municipios fueguinos.

El legislador volvió a señalar que el conflicto salarial docente no debería repetirse año tras año y consideró que los trabajadores de la educación, al igual que los sectores de salud y seguridad, no pueden quedar condicionados por el resultado de las cuentas de cada administración.

Un planteo para evitar el enfrentamiento entre sectores

Durante su exposición, Lechman también pidió evitar que la discusión presupuestaria derive en un enfrentamiento entre trabajadores, familias o distintos sectores de la sociedad. “Los chicos tienen que tener clases, los padres tienen derecho a una educación digna para sus hijos y los trabajadores de la educación deben cobrar un salario que les permita vivir dignamente, al igual que los trabajadores de la salud y de la seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó la posibilidad de resolver el problema mediante una lógica en la que un sector deba perder recursos para que otro pueda mejorar su situación.

“No podemos convertir esta discusión en un enfrentamiento entre sectores ni caer en la lógica de sacarle a uno para darle al otro. Tenemos que encontrar una solución para que haya servicios dignos, salarios dignos y una educación digna. Es una mesa grande en la que nos tenemos que sentar todos. Hace rato que lo vengo planteando”, afirmó.

Lechman ya había expresado anteriormente la necesidad de avanzar en una discusión de estas características. Este martes volvió a llevar el planteo ante el SUTEF y puso el foco en la distribución de los recursos provinciales como parte de una posible solución al conflicto que atraviesa a la educación fueguina.