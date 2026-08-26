Murió Tim Curry, el actor que interpretó a Pennywise y al conserje de “Mi pobre angelito 2”

Tim Curry murió este miércoles a los 80 años en su casa de Los Ángeles, según confirmó su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz. Hasta el momento no se informó la causa de su muerte.

El actor se convirtió en una figura reconocida internacionalmente gracias a una extensa trayectoria que incluyó cine, televisión y teatro. Para varias generaciones, uno de sus personajes más recordados fue Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.

Su interpretación quedó asociada a una de las frases más reconocidas del personaje: “¿Quieres un globo?”, que convirtió a Pennywise en uno de los villanos más recordados del género de terror.

Curry también tuvo una destacada participación en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, donde interpretó al excéntrico y engreído conserje del hotel en el que se hospeda Kevin McCallister, el personaje protagonizado por Macaulay Culkin.

El actor debió luchar con complicaciones de salud producto de un ACV sufrido en el 2012.

Tim Curry y Brenda Fricker, dos actores inolvidables de “Mi pobre angelito 2”

La muerte de Curry se produce pocas semanas después de otra pérdida muy recordada para los seguidores de la película.

En julio pasado murió Brenda Fricker, la reconocida actriz irlandesa que tenía 81 años y que había interpretado a la solitaria mujer que alimentaba palomas en Central Park.

Para millones de espectadores alrededor del mundo, su rostro quedó inmortalizado gracias a “Mi pobre angelito 2”, donde su personaje se encontraba con Kevin McCallister y terminaba convirtiéndose en una inesperada amiga del niño.

Su actuación se transformó en uno de los momentos más emotivos de la película, especialmente durante la escena en la que ambos personajes comparten una conversación en Central Park.

Fricker, además, había tenido una destacada carrera cinematográfica y en 1990 se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un premio Oscar, por su interpretación en My Left Foot.

Así, con la muerte de Tim Curry, dos de los rostros secundarios más recordados de “Mi pobre angelito 2” fallecieron con pocas semanas de diferencia, dejando detrás personajes que permanecen en la memoria de varias generaciones.