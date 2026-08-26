Reforma del BCRA: el artículo que habilita a usar las reservas como garantía

El tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central generó un fuerte debate en el Congreso, particularmente por un artículo que habilita a la entidad a utilizar sus reservas como garantía en determinadas operaciones.

Se trata del artículo 12 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que quedó incorporado como artículo 13 en el dictamen aprobado y modifica el artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central.

El cambio incorpora una frase que actualmente no figura en la normativa: el Banco Central podrá utilizar sus activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. El texto establece que las reservas son inembargables y permite mantener parte de esos activos en depósitos u operaciones a interés en instituciones bancarias del exterior, oro, activos financieros líquidos o instrumentos de reconocida solvencia y liquidez.

En la práctica, la modificación habilita al BCRA a utilizar parte de sus reservas —incluido el oro— como respaldo para determinadas operaciones financieras y eventuales operaciones de crédito.

La oposición cuestionó el alcance de la medida

El planteo más duro fue realizado por Itai Hagman, de Unión por la Patria, quien sostuvo que el artículo permite al Banco Central utilizar sus activos como garantía para obtener financiamiento en el exterior. “Va a poder endeudarse en el exterior utilizando los activos del Banco Central como garantía sin que este Congreso lo haya autorizado”, sostuvo el diputado durante el debate.

El argumento de la oposición apunta a una diferencia institucional: mientras el endeudamiento del Tesoro requiere autorización del Congreso, una operación de financiamiento realizada por el Banco Central bajo su propia normativa no necesariamente tendría el mismo mecanismo de aprobación legislativa.

El diputado peronista Guillermo Michel cuestionó el artículo 13 y sostuvo que “le da la facultad al Banco Central de que todos esos activos pueden ser utilizados como garantía en operaciones propias del Banco Central”.

En ese sentido, afirmó que la modificación permitiría a la entidad “hipotecar” o “prendar” esos activos para continuar tomando deuda y reclamó eliminar esa posibilidad del proyecto. “Lo que solicitamos es modificar el artículo 13 y sacar la posibilidad de que el Banco Central utilice los depósitos de los argentinos como garantía para tomar deuda”, planteó.

Qué sostiene el Gobierno

El Poder Ejecutivo había enviado el proyecto al Congreso el 30 de julio y explicó allí el objetivo de la modificación.

Según los fundamentos oficiales, el artículo incorpora expresamente a la Carta Orgánica del Banco Central la inembargabilidad de las reservas, una protección que actualmente figura en la Ley 23.928. Al mismo tiempo, establece de manera explícita que esos activos pueden utilizarse como garantía en operaciones propias de banca central.

La reforma se complementa con otros cambios. Uno de ellos incorpora a los bancos internacionales entre las entidades que pueden otorgar financiamiento al Banco Central, mientras que otro elimina una restricción legal para que la entidad pueda celebrar determinados contratos financieros con contrapartes del exterior.

El punto que generó la discusión política, sin embargo, es la posibilidad de utilizar las reservas como garantía. Para la oposición, abre la puerta a un mecanismo de endeudamiento externo respaldado por activos del Banco Central. Para el Gobierno, se trata de una modificación normativa destinada a adecuar las herramientas de la autoridad monetaria y permitir operaciones propias de banca central.