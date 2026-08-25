Qué está pasando con el Estrecho de Magallanes que generó tensión entre Argentina y Chile

La Armada de Chile realiza ejercicios operaciones en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Fotos: Armada de Chile

El Estrecho de Magallanes quedó nuevamente en el centro de una tensión diplomática entre Argentina y Chile luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Javier Valverde, quien destacó la importancia estratégica de Magallanes, el sur y el pasaje de Drake y habló de la necesidad de mantener presencia en la región.

Durante una entrevista, Valverde sostuvo que esos sectores son importantes para la soberanía y remarcó el valor del estrecho como una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción en Chile y derivaron en una protesta diplomática.

Qué dijo Chile sobre el Estrecho de Magallanes

El Gobierno chileno respondió que la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes no está en discusión. La Cancillería recordó que la posición chilena se encuentra respaldada por los tratados suscriptos con Argentina en 1881 y 1984.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho es indiscutible y cuestionó las declaraciones realizadas por el jefe militar argentino.

La controversia llegó también al presidente José Antonio Kast, quien respaldó la posición de su Cancillería y destacó que el Gobierno argentino había reconocido posteriormente la soberanía chilena sobre el estrecho. "Está claro, el canciller fue muy claro en su momento, agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo soberanía sobre el estrecho de Magallanes que es chilena", indicó.

Luego agradeció las declaraciones posteriores del Gobierno argentino en las que ratificó el marco establecido por los tratados bilaterales.

Luego de la reacción chilena, la Cancillería argentina buscó encuadrar la situación dentro de los acuerdos vigentes entre ambos países.

A través de un comunicado, el Gobierno argentino afirmó que la posición oficial respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y señaló que ambos instrumentos continúan plenamente vigentes y son considerados definitivos por la Argentina.

De esta manera, el Gobierno argentino intentó bajar la tensión generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea y reafirmó el marco diplomático y jurídico que rige la relación bilateral.

Ejercicios militares chilenos en la zona austral

La controversia diplomática coincidió con un importante despliegue de unidades del Ejército y la Armada de Chile en la zona austral.

Desde la semana pasada, distintas unidades militares comenzaron a llegar a Punta Arenas para participar de ejercicios que se extenderán hasta la próxima semana. Las Fuerzas Armadas chilenas señalaron que se trata de actividades que se realizan periódicamente y que fueron planificadas con anticipación, por lo que su realización no fue consecuencia de la reciente tensión diplomática con Argentina.

Uno de los principales despliegues corresponde a una Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada de Chile, integrada por unidades de la Escuadra, submarinos, Aviación Naval, Infantería de Marina y Fuerzas Especiales.

Las actividades incluyen patrullajes y ejercicios en los canales australes, entre ellos sectores vinculados al Estrecho de Magallanes, además de maniobras destinadas a evaluar la capacidad de las fuerzas para operar bajo las condiciones meteorológicas propias del extremo sur.

El Ejército chileno también desarrolla actividades en la zona austral, mientras que efectivos de ambas ramas participan de operaciones combinadas.