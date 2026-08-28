“La UOM de Río Grande no entiende otra manera de negociar que no sea el conflicto”, afirmó el CEO de Mirgor
28/08/2026
José Luis Alonso cuestionó el paro de actividades en la empresa y reclamó diálogo para sostener la producción y los puestos de trabajo. “El 90% de la gente quiere trabajar, pero tiene miedo” dijo.
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