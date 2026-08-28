“La UOM de Río Grande no entiende otra manera de negociar que no sea el conflicto”, afirmó el CEO de Mirgor

Foto: UOM Río Grande

El conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas de la industria electrónica de Río Grande volvió a quedar en el centro de la escena a partir de las críticas formuladas por el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, quien cuestionó la continuidad de las medidas de fuerza y reclamó avanzar en una instancia de diálogo.

En el marco del paro de actividades llevado adelante por el gremio, el empresario sostuvo que el principal desafío para la industria fueguina es mantener la competitividad y preservar los puestos de trabajo, para lo cual consideró necesario que trabajadores y empresas puedan alcanzar acuerdos. “Es necesario poder trabajar en conjunto para poder ser competitivos y, justamente, mantener los puestos de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la compañía mantiene su disposición a buscar alternativas mediante el diálogo. “Siempre estamos dispuestos a dialogar y a encontrar caminos”, señaló.

Sin embargo, cuestionó la modalidad utilizada para plantear los reclamos y apuntó directamente a la conducción sindical de Río Grande. “Nadie se pone de acuerdo mediante el conflicto; para eso está el diálogo. La pregunta es si la UOM está a la altura de sentarse en una mesa y conversar como corresponde”, sostuvo.

La crítica se profundizó al referirse a la reiteración de los conflictos dentro de la actividad industrial. “La UOM de Río Grande no entiende otra manera de negociar que no sea el conflicto”, afirmó, y consideró que la discusión debería centrarse en cómo sostener la actividad industrial sin recurrir permanentemente a medidas de fuerza.

El titular de Mirgor también destacó el desempeño de los trabajadores de la empresa y diferenció a la mayoría del sector de aquellos que, según planteó, impulsan situaciones de confrontación. “Los obreros que tenemos son excepcionales; el problema son unos pocos que no tienen otra manera de funcionar que no sea el conflicto”, expresó.

El reclamo por mayor competitividad

Para la empresa, la discusión salarial y laboral está vinculada además con la necesidad de garantizar condiciones que permitan sostener la producción en Tierra del Fuego.

En ese marco, Alonso planteó que Mirgor busca contribuir a que la industria fueguina pueda consolidarse a nivel nacional, aunque advirtió que para alcanzar ese objetivo se necesita una actitud distinta de los sectores involucrados. “Necesitamos gente responsable que se siente y quiera verdaderamente construir”, manifestó.

También llamó a abandonar una dinámica de enfrentamiento permanente. “No se puede vivir de la conflictividad, es hora de sentarse y discutir maduramente cómo podemos defendernos siendo competitivos”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al impacto que el conflicto tiene sobre los propios trabajadores y aseguró que una parte importante del personal quiere continuar trabajando. “El 90% de la gente quiere trabajar, pero tiene miedo, entonces se ven obligados a seguir estas cosas”, afirmó.

En ese contexto, dejó planteado uno de los principales interrogantes de la empresa frente a las medidas de fuerza: “¿Es tan cuestionable que Mirgor pida fabricar, que pida fabricar correctamente y que, por eso, tengamos conflictos incesantes una y otra vez?”.