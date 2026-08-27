Río Grande: el Municipio realizará una nueva jornada de vacunación, chipeo y adopción de mascotas

El Municipio de Río Grande realizará este sábado una nueva jornada de tenencia responsable de mascotas, con servicios gratuitos destinados a promover el cuidado y la salud de perros y gatos.

El operativo estará a cargo de la Dirección de Servicios Veterinarios y se desarrollará de 9 a 14 horas en 25 de Mayo 2937, con atención por orden de llegada.

Durante la jornada se aplicará la vacuna antirrábica a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. Desde el Municipio recordaron que esta vacunación debe realizarse una vez al año durante toda la vida del animal.

También se realizará el chipeo de perros, una herramienta que permite identificar a los animales y facilitar su registro.

Para garantizar condiciones adecuadas durante el operativo, los perros deberán concurrir con collar y correa, mientras que los gatos deberán ser trasladados en canil o bolso transportador. Además, la persona responsable deberá ser mayor de 18 años y presentar su DNI.

Desde el área de Servicios Veterinarios solicitaron que no concurran a la vacunación aquellos animales que presenten síntomas como decaimiento, falta de apetito, vómitos, diarrea, secreción ocular o nasal, tos o tics nerviosos. En esos casos, recomendaron consultar previamente con un veterinario.

La jornada incluirá además un espacio de adopción responsable, destinado a personas que quieran incorporar una mascota a su familia y brindar un hogar definitivo a animales que se encuentran en busca de una nueva oportunidad.

Los interesados deberán ser mayores de edad y presentar su DNI, además de asumir el compromiso de garantizar los cuidados, la atención veterinaria y las condiciones necesarias para el bienestar del animal.

La iniciativa forma parte de las acciones que el Municipio de Río Grande desarrolla para promover la tenencia responsable, la prevención de enfermedades y el cuidado de los animales en la ciudad.