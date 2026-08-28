Docentes del SUTEF rechazaron oferta salarial y continuarán con el paro por tiempo indeterminado

La docencia fueguina rechazó de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado, según resolvió este viernes el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

La decisión se tomó luego de dos jornadas de consultas en asambleas realizadas en distintos establecimientos educativos de la provincia y de la recepción de los mandatos de la docencia.

De acuerdo con el resultado informado por el sindicato, se contabilizaron 202 mandatos en toda la provincia, de los cuales 201 expresaron su rechazo a la propuesta salarial y apenas uno manifestó su aceptación. De esta manera, el rechazo alcanzó el 99,5%.

Desde SUTEF consideraron que la propuesta del Ejecutivo provincial se encuentra “completamente fuera de la realidad socioeconómica” que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación y, a partir del resultado de las asambleas, resolvieron sostener la medida de fuerza.