En medio de los paros, Educación implementará clases los sábados para recuperar horas perdidas en Tierra del Fuego

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego implementará desde este sábado un Plan de Compensación Pedagógica destinado a recuperar parte de las horas de clase perdidas durante el ciclo lectivo 2026, en un año marcado por interrupciones en la presencialidad.

La medida contempla el dictado de clases durante los sábados y busca ampliar el tiempo efectivo de enseñanza para reforzar los aprendizajes de los estudiantes cuyas trayectorias escolares se vieron afectadas por la pérdida de jornadas.

Según se informó oficialmente, la primera etapa del programa comenzará el 29 de agosto y continuará hasta el 12 de diciembre, mediante el denominado Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA).

En esta instancia participarán estudiantes de 1° a 6° año de las escuelas provinciales N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia. La participación tendrá carácter obligatorio.

Según explicó la cartera educativa, ambas instituciones fueron seleccionadas debido al período prolongado en el que permanecieron sin clases presenciales como consecuencia de trabajos de regularización edilicia.

Las jornadas se realizarán todos los sábados, de 10 a 12, y estarán enfocadas en Prácticas del Lenguaje y Matemática, consideradas áreas prioritarias para fortalecer los aprendizajes.

El Ministerio encuadró la iniciativa en la Resolución CFE N° 484/24, que contempla la posibilidad de establecer jornadas escolares extraordinarias para compensar la pérdida de días de clase. También se toman como referencia los criterios de priorización curricular establecidos mediante la Resolución CFE N° 367/20.

La implementación del dispositivo constituye la primera etapa del Plan de Compensación Pedagógica anunciado por el Gobierno provincial, que apunta a recuperar tiempo pedagógico y acompañar a los estudiantes que tuvieron interrupciones en su escolaridad durante el año.

De esta manera, el Ejecutivo provincial recurrirá a jornadas extraordinarias los fines de semana para ampliar el tiempo de enseñanza y recuperar contenidos que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, quedaron afectados por las interrupciones de la presencialidad durante el ciclo lectivo 2026.