Volcó con su camioneta en Ushuaia y dio positivo en el test de alcoholemia

Un hombre de 28 años protagonizó durante la madrugada de este viernes un vuelco vehicular en Ushuaia, luego de perder el control de una Volkswagen Saveiro que terminó volcada sobre uno de sus laterales.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Magallanes y Monetta, donde el vehículo impactó inicialmente contra el cantero central y posteriormente volcó.

Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y constató que el conductor era el único ocupante del rodado. Tras ser asistido por personal sanitario, se determinó que no presentaba lesiones.

Como parte del procedimiento, se realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.