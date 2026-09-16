Martín Perez anunció una ordenanza para garantizar la continuidad del Centro “Papa Francisco” en Río Grande

El intendente de Río Grande, Martín Perez, anunció que el Municipio impulsará una ordenanza para garantizar que el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” mantenga su actual destino y funcionamiento más allá de las distintas gestiones municipales.

El anuncio se realizó durante una nueva mateada con personas mayores en el Polideportivo Carlos Margalot, una propuesta organizada por la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que reunió a integrantes de distintos Centros de Jubilados, participantes del Centro “Papa Francisco” y vecinos de la ciudad.

Perez destacó el trabajo que se desarrolla desde el Municipio para generar espacios destinados a las personas mayores y afirmó que detrás de cada propuesta existe “mucho amor, compromiso y esfuerzo” para que puedan disfrutar y sentirse acompañadas.

El intendente puso especial énfasis en la necesidad de que los espacios municipales destinados a este sector de la comunidad puedan trascender los cambios de gestión. “Se está impulsando una ordenanza para que el Centro Municipal de Bienestar ‘Papa Francisco’ siga teniendo el mismo destino y funcionamiento”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa busca darle un respaldo institucional a la continuidad del espacio y forma parte de una política orientada a generar lugares donde las personas mayores puedan encontrarse, participar y desarrollar distintas actividades. El Centro “Papa Francisco” fue inaugurado en septiembre de 2025 y se consolidó como un espacio de referencia para la participación y el acompañamiento de las personas mayores de Río Grande.

Perez también se refirió al contexto económico y social y sostuvo que la situación requiere fortalecer los vínculos comunitarios. “Tenemos que transitarlo juntos, tendiéndole la mano a quien lo necesita y acompañando a quienes tienen dificultades para salir adelante”, afirmó.

“Tenemos un desafío, que es entender como comunidad que no nos vamos a salvar individualmente, sino que tenemos que seguir construyendo entre todos”, agregó.