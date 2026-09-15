Inician en Ushuaia un juicio a un hombre acusado de abusar intrafamiliarmente de tres menores

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 9:00, al juicio oral y no público contra un hombre de 54 años acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de tres menores de edad.

De acuerdo a la elevación a juicio formulada por la acusación, el imputado deberá responder por seis hechos que habrían sido cometidos en el ámbito familiar, en el interior de su domicilio particular, aprovechándose del vínculo de filiación que mantenía con las víctimas.

Durante el desarrollo del debate oral, el tribunal analizará las pruebas incorporadas a la causa y receptará la declaración testimonial de siete personas que fueron citadas para brindar su testimonio a lo largo de las jornadas. Una vez concluida la etapa probatoria y presentados los alegatos de las partes, los magistrados resolverán la responsabilidad penal del imputado.

El Tribunal de Juicio estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Rodolfo Bembihy Videla y Lucas Berber. En tanto, la representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del fiscal Daniel Curtale, mientras que la Defensa Pública asumirá la representación legal del acusado a través del defensor oficial Carlos Alejandro José Fonrouge Kaufmann.