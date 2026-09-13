Ushuaia | Zoonosis realizó un operativo de control animal en el barrio Pipo y labró 20 actas de infracción

La Dirección de Zoonosis realizó un relevamiento y control en el barrio Pipo, donde labró 20 actas de infracción, capturó dos canes y afirmó que continuará esta semana con operativos en la zona.

Según se informó, los inspectores labraron un total de 20 actas por diversas infracciones. Asimismo, se procedió a la captura de dos perros que se encontraban circulando sueltos por la vía pública.

Tras ser trasladados a los caniles municipales para su resguardo, los profesionales del área constataron que ninguno de los animales poseía el dispositivo de identificación electrónica (microchip) correspondiente.

Desde la Dirección de Zoonosis confirmaron que los procedimientos de fiscalización continuarán este lunes 14 de septiembre en el mismo barrio Pipo. La medida busca relevar y fiscalizar a los canes que aún permanecen sin la identificación obligatoria y sin castrar.

Una vez finalizada la labor en dicho sector, el cronograma de inspecciones se extenderá de forma paulatina a otros barrios de la capital fueguina.

En paralelo a las tareas de control, el personal de la comuna mantendrá contacto directo con los vecinos del área para brindar asesoramiento sobre la legislación vigente y facilitar la regularización del esquema sanitario y de registro de las mascotas.