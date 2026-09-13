Río Grande incorporó pictogramas en colectivos para mejorar la accesibilidad cognitiva en el transporte público

El Municipio de Río Grande avanzó en la implementación del programa “Aprendo a tomar el cole” mediante la colocación de pictogramas y secuencias visuales en las unidades de transporte público de la ciudad. La medida busca favorecer la comprensión, el uso seguro y la autonomía de las personas con discapacidad durante los trayectos urbanos.

El desarrollo de las secuencias pictográficas se realizó en forma articulada con la ONG Salidas Inclusivas y La Banda de Saes, junto con la asistencia del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC). Estas imágenes funcionan como apoyos visuales que guían al usuario en las distintas etapas del viaje dentro del colectivo.

La colocación de la señalética accesible responde a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 4769/2024, norma que dispone la inclusión de herramientas de accesibilidad comunicacional en la red de colectivos locales.

La actividad de presentación contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Accesibilidad Universal, junto a representantes de la empresa prestataria City Bus y familias pertenecientes a organizaciones vinculadas a la temática.

Desde la Municipalidad remarcaron que el proyecto contempla además instancias de capacitación y sensibilización dirigidas al personal del servicio, con el objetivo de consolidar un sistema de transporte inclusivo en la ciudad.