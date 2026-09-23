Walter Vuoto reunió a 33 diputados nacionales para impulsar la creación de una Comisión Bicameral sobre Malvinas

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo una reunión con un grupo de 33 diputados nacionales de diversas provincias en la sede de la Casa Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde brindó detalles sobre la visión geopolítica del municipio respecto del Atlántico Sur y la Antártida.

Durante la jornada, el jefe municipal presentó un informe de situación sobre la Base Naval Integrada, el régimen de promoción industrial y la conectividad en la región.

“La defensa de la soberanía nacional requiere fortalecer la presencia argentina en el extremo sur a partir de infraestructura, producción, empleo y arraigo poblacional”, sostuvo Vuoto al abrir el encuentro ante los legisladores.

En el marco de la exposición, el mandatario municipal advirtió sobre el avance de las actividades extractivas en áreas del Atlántico Sur bajo ocupación británica y propuso la creación de un espacio de control en el ámbito legislativo.

“Tenemos que empezar a pensar a largo plazo. No podemos mirar para otro lado frente al avance que Gran Bretaña viene haciendo en nuestras islas, sobre todo con el negocio del petróleo”, afirmó el Intendente, planteando a su vez “avanzar en la conformación de una Comisión Bicameral que permita realizar un seguimiento institucional permanente de las políticas vinculadas con Malvinas y el Atlántico Sur”.

El encuentro contó además con la disertación del veterano de guerra Daniel Guzmán sobre el impacto de la actividad hidrocarburífera en la región, así como con intervenciones de los diputados Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Andrea Freites, José Glinski, Gabriela Estévez, Cecilia Moreau y Pablo Yedlin, entre otros dirigentes.

Al cerrar la jornada, el jefe urbano de la capital fueguina instó a construir una agenda parlamentaria de consenso centrada en la preservación de los recursos estratégicos del país.

“Hoy los convoco a mirar hacia adelante, a entender el valor económico y geopolítico de Malvinas, y a trabajar juntos en una sola dirección, dejando de lado cualquier diferencia partidaria”, concluyó Vuoto.