Avanzan en un plan de seguridad vial para ciclistas en Río Grande e incluirán un módulo en el examen de conducir

El Municipio acordó con agrupaciones locales la colocación de señalización en puntos críticos, la instalación de reductores de velocidad en cruces de bicisendas y una bicicleteada comunitaria para noviembre.
 
Tierra del Fuego16/10/2026

bicicletas rio grande

El Municipio de Río Grande acordó con agrupaciones de ciclistas locales la implementación de nuevas medidas de prevención e infraestructura urbana para reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de siniestros en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gestión Ciudadana junto con la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y la Dirección General de Comunicación Institucional, dará continuidad a las discusiones iniciadas en el Concejo Deliberante.

Entre los puntos acordados, se destaca la incorporación de un módulo específico sobre el uso responsable de la bicicleta e interacción vial dentro del trámite para obtener la licencia de conducir. Asimismo, se instalará señalización preventiva en zonas críticas del ejido urbano y se colocarán reductores de velocidad en los cruces entre calles y bicisendas.

El plan de trabajo prevé además el lanzamiento de campañas de concientización enfocadas en el uso obligatorio de elementos de seguridad —como casco, frenos en condiciones y reflectivos— y en el respeto mutuo entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Como parte del esquema de trabajo, las autoridades y las entidades deportivas proyectan una bicicleteada comunitaria para el mes de noviembre, con el fin de promover la movilidad sustentable y visibilizar los derechos y obligaciones en la vía pública.

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