Avanzan en un plan de seguridad vial para ciclistas en Río Grande e incluirán un módulo en el examen de conducir

El Municipio de Río Grande acordó con agrupaciones de ciclistas locales la implementación de nuevas medidas de prevención e infraestructura urbana para reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de siniestros en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gestión Ciudadana junto con la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y la Dirección General de Comunicación Institucional, dará continuidad a las discusiones iniciadas en el Concejo Deliberante.

Entre los puntos acordados, se destaca la incorporación de un módulo específico sobre el uso responsable de la bicicleta e interacción vial dentro del trámite para obtener la licencia de conducir. Asimismo, se instalará señalización preventiva en zonas críticas del ejido urbano y se colocarán reductores de velocidad en los cruces entre calles y bicisendas.

El plan de trabajo prevé además el lanzamiento de campañas de concientización enfocadas en el uso obligatorio de elementos de seguridad —como casco, frenos en condiciones y reflectivos— y en el respeto mutuo entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Como parte del esquema de trabajo, las autoridades y las entidades deportivas proyectan una bicicleteada comunitaria para el mes de noviembre, con el fin de promover la movilidad sustentable y visibilizar los derechos y obligaciones en la vía pública.