El Municipio de Río Grande firmó un convenio de cooperación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) con el objetivo de fortalecer la producción local de alimentos e incorporar herramientas científicas al desarrollo agroalimentario de la ciudad.

La firma se concretó en la sede de la casa de estudios y estuvo encabezada por la decana de la facultad, Adriana Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Facundo Armas. El acuerdo establece un marco de articulación para avanzar en la formulación de un Plan de Desarrollo Agroalimentario para Río Grande, que incluirá líneas de investigación aplicada, asistencia técnica y transferencia de conocimientos.

Entre los ejes de trabajo se destacan el desarrollo de proyectos de producción vegetal y animal, el mejoramiento genético de especies adaptadas al clima de Tierra del Fuego y la evaluación de nuevas tecnologías productivas. La Chacra Agroexperimental Municipal "Germán Asencio" tendrá un rol central como espacio para implementar ensayos y validar tecnologías en condiciones locales.

El funcionario municipal destacó la importancia de generar conocimiento propio para un territorio con desafíos geográficos únicos. "Tenemos condiciones climáticas que nos obligan a pensar nuestros propios modelos productivos. No siempre podemos replicar las experiencias de otras regiones. Necesitamos investigar, experimentar y adaptar tecnologías desde nuestro territorio", afirmó Armas.

Asimismo, resaltó el crecimiento que tuvo la ciudad en los últimos años. "En los últimos siete años, Río Grande pasó de producir alrededor del 2% de los alimentos que consume a cubrir casi el 15% de la demanda local. El desafío ahora es seguir creciendo, incorporando cada vez más ciencia e innovación a nuestros procesos", señaló.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Productivo subrayó que la soberanía alimentaria también se construye desde el conocimiento y el trabajo articulado entre el Estado, las universidades y el sector privado para generar nuevas oportunidades de trabajo y abastecimiento a largo plazo.