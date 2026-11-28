Ushuaia entregó 14 nuevos títulos de propiedad y ya suma 110 regularizaciones en el año
La Municipalidad de Ushuaia realizó una nueva entrega de 14 títulos de propiedad a vecinos que completaron sus trámites de regularización administrativa y dominial. La actividad contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Yésica Garay; la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic; y la escribana municipal, Pamela Demartin.
Con esta nueva entrega, durante el 2026 el Municipio alcanzó un total de 110 trámites concretados entre escrituras de mensura y compraventa. Estas acciones se enmarcan en el trabajo de regularización dominial que lleva adelante la comuna para brindar seguridad jurídica a las familias de la ciudad.
Desde el Ejecutivo local invitaron a los vecinos que aún tienen trámites pendientes a acercarse a la Secretaría de Hábitat. Allí podrán recibir asesoramiento y avanzar en la documentación necesaria para completar el proceso y obtener el título de propiedad a través de la Escribanía Municipal.
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