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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley destinado a fortalecer las herramientas de control y sanción sobre las operaciones portuarias y logísticas vinculadas a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La iniciativa establece la creación del Régimen Provincial de Control de Actividades Portuarias No Autorizadas en el Departamento Islas del Atlántico Sur. El objetivo es prevenir y sancionar a las personas y empresas que participen en operaciones que carezcan de las autorizaciones exigidas por el ordenamiento jurídico argentino.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, explicó los alcances de la medida. Señaló que las actividades logísticas son un componente indispensable para sostener las operaciones de exploración que el Reino Unido promueve de forma unilateral. Por ese motivo, remarcó la necesidad de actuar no solo contra quienes explotan los recursos, sino también contra quienes los abastecen.

"No podemos admitir que empresas que participan o contribuyen a actividades contrarias al ordenamiento jurídico argentino puedan, al mismo tiempo, acceder a contrataciones, permisos, concesiones o beneficios del Estado provincial como si su conducta no tuviera consecuencias", sostuvo Dachary.

Para evitar la elusión de responsabilidades, el régimen incorpora herramientas para identificar estructuras societarias, beneficiarios finales y contratistas. Entre sus principales disposiciones se encuentran la exigencia de declaraciones juradas, la aplicación de sanciones económicas y administrativas, y la restricción para acceder a habilitaciones provinciales. Además, se creará un Registro Provincial de Operadores e Infractores Portuarios del Atlántico Sur.

El texto legal aclara que la Provincia actúa en el marco de sus competencias constitucionales y se articula con las leyes nacionales 24.093 y 26.659, respetando las atribuciones del Estado nacional. Asimismo, prevé excepciones para garantizar operaciones de búsqueda, salvamento, asistencia médica y prevención de daños ambientales.

"Las Islas Malvinas forman parte integral de nuestro territorio provincial. La ocupación británica limita el ejercicio efectivo de nuestras competencias, pero no extingue nuestros derechos. Defender la soberanía implica ejercer nuestras atribuciones, proteger nuestros recursos y actuar con firmeza frente a quienes contribuyen a su explotación ilegítima", concluyó Dachary.