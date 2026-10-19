Boca Juniors realizará pruebas de jugadores en Ushuaia: fechas, horarios y cómo inscribirse

El Club Atlético Boca Juniors realizará pruebas de jugadores de fútbol en Ushuaia durante tres jornadas, con el acompañamiento de la Municipalidad a través del Instituto Municipal de Deportes. La convocatoria se llevará adelante los días 27, 28 y 29 de octubre en la cancha municipal Hugo Lumbreras y estará destinada exclusivamente a futbolistas masculinos de distintas categorías.

La actividad estará a cargo de Emiliano Gallo, captador oficial de la institución, y se espera la participación de entre 700 y 800 jóvenes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. La iniciativa permitirá que jugadores de Tierra del Fuego muestren sus condiciones ante uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó la importancia de acompañar propuestas que acercan a clubes de primera línea a la ciudad y generan oportunidades para que los jóvenes deportistas fueguinos puedan demostrar su talento.

Fechas y horarios de las pruebas

Las evaluaciones se organizarán de acuerdo con el año de nacimiento de los participantes:

Martes 27 de octubre

Categoría 2013: 14:30.

Categoría 2017: 15:30.

Categoría 2018: 16:30.

Miércoles 28 de octubre

Categoría 2011: 9:30.

Categoría 2015: 14:30.

Categoría 2012: 15:30.

Categoría 2016: 16:30.

Jueves 29 de octubre

Categoría 2010: 9:30.

Categoría 2014: 10:30.

Cómo inscribirse

La inscripción previa es obligatoria y debe realizarse mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:

Completar el formulario de inscripción

Los participantes deberán presentarse con DNI, medias largas, canilleras y una botella de agua. La organización prevé una importante convocatoria de jóvenes de distintas localidades de la provincia.