Río Grande | Un hombre murió tras volcar con su vehículo en la Ruta 3

Un hombre de 38 años murió este miércoles tras el vuelco del vehículo que conducía sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 2867, en jurisdicción de Río Grande.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:00, cuando efectivos de la Policía Provincial constataron el vuelco de un Toyota 86 blanco y encontraron sin vida a su conductor identificado como Felipe Santiago Fiocchi, de 38 años, quien viajaba como único ocupante.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación.

Por la tragedia, se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del Juzgado de Instrucción en turno del Distrito Judicial Norte.