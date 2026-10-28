El loteo municipal de Río Grande superó las 2.300 postulaciones en menos de 24 horas

El Programa Público-Privado de Loteo Municipal de Río Grande registró 2.352 postulaciones en menos de 24 horas desde la apertura de inscripciones, según dio a conocer este miércoles el Municipio.

Apenas difundida la apertura, una gran cantidad de vecinos ingresó al Portal Ciudadano para consultar las características de la propuesta, conocer los requisitos y verificar las condiciones para participar, lo que se tradujo rápidamente en postulaciones concretas: en menos de un día, 2.352 personas completaron exitosamente su inscripción.

El programa contempla un desarrollo de 600 lotes en Chacra XII, de los cuales 231 estarán disponibles en esta primera convocatoria. La selección incluye la verificación de requisitos y un sorteo con intervención de escribano público.

Desde el Municipio destacaron que "la participación reafirma el camino de seguir impulsando soluciones para que más familias puedan proyectar la construcción de su vivienda propia y fortalecer su arraigo en Río Grande".

Cómo inscribirse

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 13 de noviembre y se realizan exclusivamente de manera online a través del Portal Ciudadano: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/.

Podrán postularse personas mayores de 18 años, con DNI argentino o residencia permanente, que acrediten al menos dos años de residencia continua en Río Grande, no posean otra solución habitacional y no hayan recibido beneficios habitacionales o préstamos públicos para vivienda durante los últimos diez años.

Quienes ya integran el Registro de Demanda Habitacional también deberán realizar su inscripción en la plataforma. Asimismo, podrán participar quienes todavía no estén incorporados a dicho registro, siempre que cumplan los requisitos.

La inscripción no implica adjudicación automática: todas las postulaciones estarán sujetas al proceso de evaluación y selección establecido. Para conocer las condiciones completas y las modalidades de pago, los interesados pueden ingresar a https://www.riogrande.gob.ar/loteopublicoprivado/.