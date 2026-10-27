Perez presentó el Programa Público Privado de Loteo Municipal: "Buscamos generar nuevas oportunidades para que más familias puedan construir su casa"

Intendente de Río Grande Martín Perez durante la presentación del programa que beneficiará a ciento de familias

El intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó la presentación del Programa Público Privado de Loteo Municipal, una iniciativa que busca ampliar el acceso al suelo urbano mediante la adjudicación y venta de los primeros 231 lotes en la urbanización de Chacra XII, con una proyección total de 600 lotes.

"En un contexto donde todo es tan difícil y complejo, y donde ya no contamos con los programas nacionales que acompañaban el desarrollo de loteos públicos, tomamos la decisión de buscar alternativas para seguir dando respuestas habitacionales", sostuvo el Jefe comunal. Y agregó: "A través de un acuerdo público-privado y utilizando las herramientas que nos brindó el Concejo Deliberante, logramos poner en valor un sector de la ciudad y generar nuevas oportunidades para que más familias puedan proyectar la construcción de su casa propia".

La propuesta se enmarca en el convenio celebrado con el sector privado en agosto de 2023 y articula el trabajo del Estado municipal con la actividad privada para generar alternativas de acceso al suelo. Los lotes son de 180 metros cuadrados, con infraestructura y servicios, y están destinados a la construcción de la primera vivienda. La urbanización permitirá integrar un sector ubicado entre los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves.

La reinversión de los fondos

Perez subrayó que la novedad del programa es el destino de los recursos: "Los recursos que las familias aporten por la compra de los lotes serán reinvertidos en la infraestructura necesaria para finalizar las obras". Y precisó: "Comenzamos con 231 lotes, que llegarán a ser 600, con valores razonables y distintas posibilidades de pago. El objetivo es que los vecinos puedan contar con su terreno lo antes posible y construir su proyecto de vida en Río Grande".

En esa línea, la subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortiz, explicó que el programa permitirá poner en funcionamiento por primera vez el Fondo de Desarrollo Urbano, con los recursos de la preventa reinvertidos en el mismo sector para completar la infraestructura y consolidar la urbanización.

Martín Perez publico privado

El contexto: el Banco Municipal de Tierras

El intendente enmarcó la iniciativa en la política habitacional que el Municipio viene desarrollando. "Esto se suma al trabajo que venimos realizando a través del Banco Municipal de Tierras. Ya hemos avanzado en la urbanización de casi 1.500 lotes y tenemos otros 300 próximos a entregar a beneficiarios del Banco, además de una nueva urbanización en marcha en la zona de Vapor Amadeo mediante los fondos otorgados por el FAMP", afirmó. Y cerró: "Vamos a seguir profundizando esta política para que Río Grande crezca de manera planificada y brinde respuestas concretas a las necesidades habitacionales de nuestros vecinos y vecinas".

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, señaló por su parte que la iniciativa fue posible gracias a las herramientas normativas aprobadas por el Concejo Deliberante, que habilitan un mecanismo de compraventa abierto a todos los vecinos, independientemente de que estén inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional.

El programa incorpora beneficios para quienes llevan más de 10 años inscriptos y un procedimiento de sorteo con intervención de un escribano público para garantizar la transparencia.