Los Registros Civiles de Tierra del Fuego abrirán el sábado 14 de noviembre

La Dirección Provincial de Registros Públicos, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, informó que el sábado 14 de noviembre abrirán sus puertas las delegaciones de los Registros Civiles de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites a las personas que, por sus obligaciones laborales o personales, no pueden acercarse durante la semana. Además, la jornada permitirá brindar asesoramiento sobre los requisitos de documentación necesarios para cruzar las fronteras durante las próximas fiestas y las vacaciones de verano.

El director provincial de Registros Públicos, Martín Romero, explicó que "la jornada busca informar a los vecinos y vecinas sobre los requisitos de documentación necesarios para cruzar las fronteras durante las próximas fiestas y vacaciones de verano, con el objetivo de evitar inconvenientes en los controles migratorios". En ese sentido, remarcó la importancia "de anticipar los preparativos y verificar la documentación antes de viajar, bajo la consigna: 'Antes de preparar las valijas, prepará tu documentación'".

Dónde acercarse

Las delegaciones que abrirán sus puertas son: