Tierra del Fuego

Robó una bicicleta en Río Grande y terminó aprehendido a pocas cuadras

El sospechoso fue interceptado por los efectivos cuando trasladaba el rodado con las características denunciadas. Quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

1000

🔊
Versión en audio

Un joven de 19 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Cuarta de Río Grande acusado de haber sustraído una bicicleta, en un operativo que culminó con la recuperación del rodado.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia por el robo de la bicicleta en un domicilio de la calle Sepe al 300. Con los datos aportados por la damnificada, los efectivos realizaron un rastreo y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Wonska y San Cayetano.

El detenido, identificado como Lautaro Riquelme, se trasladaba con una bicicleta que presentaba las mismas características que la denunciada como robada.

La Fiscalía de turno interviene en la causa.

¿Qué siente con esta noticia?

Su reacción ayuda a nuestra redacción a comprender mejor la actualidad

USHUAIA 24 COMUNIDAD
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo más visto en U24
Las noticias más leídas

Newsletter

Este sitio está protegido por reCAPTCHA.

+

Te recomendamos estas noticias


Llegamos a 1 de cada 5 habitantes
Potenciamos tu marca • Espacio Publicitario
Consúltanos: