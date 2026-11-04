Robó una bicicleta en Río Grande y terminó aprehendido a pocas cuadras

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Un joven de 19 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Cuarta de Río Grande acusado de haber sustraído una bicicleta, en un operativo que culminó con la recuperación del rodado.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia por el robo de la bicicleta en un domicilio de la calle Sepe al 300. Con los datos aportados por la damnificada, los efectivos realizaron un rastreo y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Wonska y San Cayetano.

El detenido, identificado como Lautaro Riquelme, se trasladaba con una bicicleta que presentaba las mismas características que la denunciada como robada.

La Fiscalía de turno interviene en la causa.