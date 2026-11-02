La Legislatura le quitó el trámite de urgencia al financiamiento educativo y el SUTEF va a un nuevo paro

La Legislatura de Tierra del Fuego sesionó este lunes en sesión especial y le quitó el trámite de urgencia al proyecto de ley de Financiamiento Educativo (asunto Nº 519/26), tal como estaba previsto. La decisión se adoptó por mayoría, en una jornada presidida por la vicepresidenta primera de la Cámara, María Victoria Vuoto (PJ).

La moción fue presentada por el legislador Pablo Villegas (MOPOF), quien argumentó que modificar la condición de urgencia es una atribución exclusiva del Parlamento. La propuesta prosperó con el voto afirmativo de nueve legisladores y legisladoras.

Según el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), la votación fue el resultado de una coordinación política entre La Libertad Avanza, Provincia Grande y el MOPOF. A la moción de Villegas se sumaron los votos de Natalia Gracianía y Luciano Selzer (La Libertad Avanza), Matías Lapadula (Provincia Grande), Damián Löffler y el propio Villegas (MOPOF), Jorge Lechman y Raúl von der Thusen (Somos Fueguinos), María Laura Colazo (Partido Verde) y Federico Sciurano (FORJA).

El debate se retomará este martes, a partir de las 12, en el marco de la 6ª sesión ordinaria.

Qué impuestos incluía el proyecto

El corazón del conflicto político estaba en las fuentes de financiamiento que el Poder Ejecutivo había incluido en la iniciativa para crear el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). El proyecto original proponía aplicar una alícuota adicional del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, lo que implicaba eliminar una exención vigente en el Código Fiscal.

A esa carga se sumaba una alícuota del 3,4% para la actividad de distribución de gas natural, lo que alcanzaba directamente a la empresa Camuzzi. El esquema se completaba con aportes de la empresa Terra Ignis y con incrementos impositivos a predios rurales, según el dictamen de mayoría que se trató en la sesión.

El gobernador Gustavo Melella defendió la iniciativa y rechazó que se tratara de un "impuestazo". Su argumento central fue que el proyecto buscaba terminar con exenciones de las que gozaban el Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi, mientras que comercios, pymes y trabajadores por cuenta propia sí pagaban Ingresos Brutos. "No es verdad lo de un impuestazo, es mentira", había afirmado el mandatario la semana pasada.

Según sus estimaciones, la recaudación total del proyecto rondaría los 10.000 millones de pesos, mientras que las necesidades de financiamiento discutidas se acercaban a los 60.000 millones.

Desde SUTEF advirtieron que detrás de la maniobra "hay una definición política sobre el futuro de la provincia". "Mientras la educación pública necesita mayor inversión y recursos, estos sectores insisten en sostener un modelo basado en el ajuste", sostuvieron. Y agregaron: "Incluso quienes cuestionan que los recursos previstos sean insuficientes se oponen a avanzar con una herramienta que busca ampliar el financiamiento educativo".

El gremio también remarcó que el proyecto con dictamen prohíbe que los costos de los nuevos impuestos se trasladen a las usuarias y los usuarios, lo que, según su lectura, "deja sin sustento la operación política y mediática que busca instalar la idea de un impuestazo para desacreditar la iniciativa y frenar su tratamiento".

Mientras tanto quienes padecerán la educación serán los alumnas y alumnas de escuelas públicas que sufrirán un nuevo paro docente este mates en toda Tierra del Fuego, coronando así a la Provincia con más paros docentes del país.