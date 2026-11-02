Decretan duelo provincial por el fallecimiento del veterano de Malvinas Francisco Miguel Milani

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur decretó duelo provincial para este 2 de noviembre por el fallecimiento del veterano de guerra de Malvinas Francisco Miguel Milani.

La disposición establece el izamiento a media asta del Pabellón Nacional y del Pabellón Provincial en todos los edificios públicos de la provincia, como gesto de homenaje y reconocimiento.

En sus considerandos, el decreto sostiene que "el fallecimiento del Veterano enluta con mucho pesar al Gobierno y al pueblo de la provincia". Y agrega que "el señor Francisco Miguel Milani merece el reconocimiento de toda la comunidad, debiéndose honrar su memoria y ser recordado como Héroe de Malvinas".

La norma fue difundida por el Ejecutivo provincial este lunes, en coincidencia con la jornada de duelo dispuesta.