Comenzó en Ushuaia el juicio contra cuatro hombres acusados de haber torturado a un detenido

Uno de los imputados no se presentó a la audiencia y otros dos optaron por no declarar. Monier es el único que permanece detenido en el Servicio Penitenciario.
Tierra del Fuego02/11/2026

Juicio tortura Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició este lunes el juicio oral contra cuatro hombres acusados de haber torturado a un interno del Centro de Detención de Ushuaia, en mayo de 2021.

Durante la primera jornada, el fiscal Daniel Curtale dio lectura a la acusación que dio origen al juicio. Luego, Federico Sebastián Álvarez Vera se remitió a la declaración que había brindado durante la etapa de investigación, mientras que Jorge Matías Arcos Álamo y Dylan Alan Monier optaron por no declarar. Por su parte, Alejandro Florentín no se presentó a la audiencia.

Los cuatro imputados están acusados del delito de tortura reiterada, en un número indeterminado de oportunidades. Monier es el único que permanece detenido en el Servicio Penitenciario.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido el 19 de mayo de 2021, cuando los imputados presuntamente agredieron a un interno del establecimiento penitenciario mediante golpes en distintas partes del cuerpo, algunos de ellos con objetos contundentes. También se les atribuye haber privado ilegítimamente de la libertad a la presunta víctima mediante el uso de violencia o amenazas.

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De acuerdo con la investigación, las agresiones habrían provocado lesiones físicas y sufrimientos psicológicos al detenido. La Fiscalía sostiene que estas acciones constituyeron actos de tortura que se habrían repetido en una cantidad de oportunidades que no pudo determinarse.

El juicio continuará este martes con declaraciones testimoniales.

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