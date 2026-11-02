El Gobierno convocó a los municipios a una reunión por la coparticipación en medio del reclamo de Río Grande por $18.000 millones

En medio de la creciente tensión política por el reparto de los fondos públicos, el gobierno de Gustavo Melella convocó a los tres municipios de Tierra del Fuego a una reunión para abordar la distribución de la coparticipación y los ingresos de origen federal.

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Economía provincial para el martes 3 de noviembre, a las 11, en las oficinas de la cartera en Ushuaia. La invitación está dirigida a los representantes de las áreas de Economía, Hacienda y Finanzas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Aunque la convocatoria oficial habla de fortalecer el diálogo institucional y coordinar mecanismos de trabajo, la reunión se produce en un escenario de fuerte confrontación con el Municipio de Río Grande, cuyo intendente, Martín Pérez, denunció que la deuda provincial por fondos coparticipables ya alcanzó los $18.000 millones.

El reclamo del jefe comunal expuso una crisis que dejó de ser exclusivamente financiera y adquirió una dimensión política, con cuestionamientos directos a la administración de Melella y la posibilidad de llevar el conflicto a la Justicia.

Una deuda que crece y amenaza con llegar a la Justicia

Pérez advirtió la semana pasada que el monto adeudado había aumentado en $2.000 millones en apenas tres semanas y denunció que las transferencias provinciales registraban demoras de entre 45 y 50 días.

El intendente también cuestionó la falta de diálogo con el gobernador. "Hasta el momento no se ha comunicado conmigo, ni ha manifestado nada sobre este tema. Así que nosotros seguiremos reclamando por la vía que corresponde", afirmaba en declaraciones a FM Provincia. "La situación no solo no se resuelve, sino que se agrava", agregaba.

El jefe comunal dejó abierta la posibilidad de judicializar el reclamo, aunque reconoció que nunca fue partidario de trasladar las disputas políticas a los tribunales. "Nosotros no descartamos ningún tipo de acción", sostuvo.

Desde el Municipio, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, había denunciado demoras de hasta 45 días y definido la situación como un "ahogo financiero por decisión política".

A su vez, la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, confirmó que se presentó una intimación formal ante el Ministerio de Economía provincial y aseguró que el monto reclamado equivalía al presupuesto anual de todo el sistema municipal de Salud.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la reunión busca retomar y dar continuidad a los encuentros de trabajo con los tres municipios, en el marco del "complejo escenario financiero que atraviesa la provincia".

Entre los temas previstos figuran la distribución de los fondos de coparticipación y los ingresos de origen federal. Sin embargo, la convocatoria no menciona expresamente la deuda reclamada por Río Grande ni anticipa un mecanismo para regularizar las transferencias pendientes.