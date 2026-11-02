Comienza el juicio contra cuatro hombres acusados de torturar a un interno en el Centro de Detención de Ushuaia

Los cuatro acusados llegan al debate oral por hechos ocurridos en mayo de 2021. Solo un imputado permanece detenido en el Servicio Penitenciario.
 
Tierra del Fuego02/11/2026
Juicio Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur comienza hoy el juicio oral contra cuatro hombres acusados de haber torturado a un interno del Centro de Detención de Ushuaia, hechos que habrían tenido lugar en mayo de 2021.

Según la acusación, el 19 de mayo de 2021 los cuatro hombres habrían agredido a un interno del establecimiento con golpes en distintas partes del cuerpo, algunos de ellos con objetos contundentes. También se les atribuye haberlo privado ilegítimamente de la libertad mediante el uso de violencia o amenazas.

Frente a esto, quedaron imputados Dylan Alan Monier, Alejandro Florentín, Jorge Matías Arcos Álamo y Federico Sebastián Álvarez Vera. De ellos, Monier es el único que permanece detenido en el Servicio Penitenciario .

La investigación sostiene que las agresiones provocaron lesiones físicas y sufrimientos psicológicos a la víctima, y que los actos de tortura se habrían cometido en reiteradas oportunidades, en un número que no pudo determinarse con precisión. Por esos hechos, los cuatro llegan a juicio acusados de tortura reiterada en un número indeterminado de oportunidades .

El tribunal estará presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía e integrado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Daniel Curtale. 

La defensa oficial de Florentín, Arcos Álamo y Álvarez Vera estará a cargo del defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann, mientras que Monier será asistido por el abogado Carlos Alfonzo .

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