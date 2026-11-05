Tierra del Fuego

Inteligencia artificial: Ushuaia fue sede de un nuevo encuentro sobre innovación y trabajo

El especialista en IA, Augusto Salvatto, expuso sobre las herramientas cotidianas, el impacto en el trabajo y los desafíos de la inclusión digital. 
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La Municipalidad de Ushuaia, junto a la empresa Personal y el concejal Nicolás Pelloli, llevó adelante el segundo encuentro del ciclo "Innovación e IA en comunidades", que se realizó el lunes en la Casa de la Mujer con una gran concurrencia de público.

La jornada estuvo a cargo de Augusto Salvatto, director de Estrategia de Inteligencia Artificial en Rocking Data y coordinador de IA en la Universidad de San Andrés (UdeSA). El especialista compartió herramientas y reflexiones sobre el uso cotidiano de estas tecnologías, su aplicación en distintos ámbitos y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

De la actividad participaron Ramón Bernabé Arellano, gerente de Asuntos Institucionales de Personal; Verónica Maestro, secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano; Yanira Martínez, subsecretaria de Políticas Sociales; Juan Delgado, subsecretario de Modernización; y el concejal Nicolás Pelloli. También asistieron emprendedores, trabajadores municipales y público en general.

La capacitación contó con certificación y material de guía aportado por el disertante, y permitió generar un espacio de intercambio y aprendizaje sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, así como la importancia de ampliar el acceso al conocimiento y las herramientas digitales.

Desde el Municipio indicaron que a iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento Institucional que lleva adelante Personal y busca articular el sector público, el privado y las instituciones académicas. En ese marco, "se prevé continuar con nuevas capacitaciones y encuentros para acercar herramientas y conocimientos a la comunidad, promoviendo la innovación y la inclusión digital".

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