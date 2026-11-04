El símbolo de Ushuaia luce renovado: La Armada terminó el mantenimiento del Faro Les Éclaireurs

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La Armada Argentina finalizó los trabajos de mantenimiento del Faro Les Éclaireurs, emplazado en el Canal Beagle a pocas millas de Ushuaia. Las tareas estuvieron a cargo de la División Balizamiento de la Base Naval Ushuaia, con el apoyo de las unidades de la División Patrullado Austral.

Según informó La Gaceta Marinera, el portal de la Armada Argentina, durante los trabajos, el personal naval renovó por completo la estructura exterior del faro con una pintura de alta resistencia, diseñada para soportar las condiciones climáticas del extremo austral. Además, se hicieron reparaciones en los sistemas eléctricos y de iluminación para garantizar el funcionamiento continuo y confiable de la señal luminosa.

Con su característica torre roja y blanca, el Les Éclaireurs es una de las postales más reconocidas de la capital fueguina. Construido por la Armada Argentina y puesto en servicio el 23 de diciembre de 1920, acompaña desde hace más de un siglo a los buques que ingresan y salen del puerto de Ushuaia.

El faro también se consolidó como un atractivo central para las excursiones náuticas que parten desde el puerto local.