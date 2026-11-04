Intento de rapto en Ushuaia: el detenido se negó a declarar y su defensa pidió la excarcelación

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El sospechoso de haber intentado secuestrar a una menor de 12 años a la salida del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) atravesó este miércoles su primera indagatoria ante el juez de Instrucción N° 3, Federico Vidal. Sin embargo, el imputado optó por no responder preguntas y se abstuvo de declarar.

Tras la audiencia, la defensa formalizó un pedido de excarcelación. Para resolverlo, el magistrado deberá correr vista al Ministerio Público Fiscal para conocer su postura y luego definirá si el hombre recupera la libertad. Por el momento, permanece alojado en la comisaría.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el mediodía del lunes 2 de noviembre. De acuerdo a la denuncia, la víctima caminaba de regreso al colegio junto a sus compañeros tras el receso del almuerzo, cuando el hombre se le acercó.

La fiscalía sostiene que el sujeto se cruzó en su camino, la tomó con fuerza del brazo y del hombro, y trató de besarla para luego llevársela del lugar, a pesar de la resistencia que opuso la niña.

Aunque el caso se inició bajo la modalidad de flagrancia, la causa pasó a instrucción ordinaria porque el detenido cuenta con otros expedientes abiertos en el mismo Juzgado de Instrucción N° 3, vinculados a presuntos delitos de grooming y amenazas.