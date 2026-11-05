Papa León XIV en Argentina: Melella viajará por las actividades oficiales por la visita del Papa

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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que formará parte de las actividades oficiales previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina. La primera actividad en su agenda será la recepción institucional que se realizará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, y que reunirá a gobernadores, embajadores, diputados y senadores.

Se trata de la primera visita de un Papa al país desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. En ese marco, Melella consideró que la llegada del líder religioso representa una oportunidad "para reflexionar sobre el presente del país y recuperar el diálogo como una herramienta fundamental para construir consensos".

"Creo que trae un mensaje de unidad para la Argentina, que la necesitamos más en estos tiempos, que supera cualquier cuestión ideológica, cualquier cuestión sectorial, religiosa, política, la que sea", manifestó el mandatario provincial. En esa línea, expresó su deseo de que esta visita contribuya a abrir "un camino de unidad y de diálogo en serio y sincero" entre los argentinos.

Melella también se refirió a la importancia institucional de ser parte de la comitiva oficial: "Es un hecho histórico, y también como gobernador de la provincia participar de esta comitiva". Además, remarcó que, "más allá de la importancia que tiene la visita para el mundo católico, el mensaje que deje el Pontífice tendrá un alcance que trasciende lo religioso".

"Lo más importante es el mensaje final del Papa, que sea de unidad para todos los argentinos y de diálogo, insisto, sincero y responsable", subrayó el gobernador, quien puso el acento en la necesidad de fortalecer los vínculos sociales e institucionales en un contexto que demanda mayores espacios de encuentro.