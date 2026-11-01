Quince turistas llegaron a Ezeiza con síntomas de intoxicación tras volar desde Ushuaia

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Al menos quince turistas extranjeros arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas compatibles con una intoxicación, después de volar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, según informó hoy el canal TN y replicaron otros medios nacionales .

El operativo sanitario comenzó el sábado alrededor de las 20:30 y se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo. Personal de Sanidad atendió a los pasajeros con hidratación y asistencia médica. Ocho de ellos recibieron medicación, pero ninguno presentó un cuadro que requiriera traslado a un hospital .

Entre los afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Todos permanecían fuera de peligro al finalizar la asistencia .

La hipótesis de las viandas del crucero

Según los primeros testimonios recogidos por TN, los turistas habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos hacia Buenos Aires. Durante la travesía, relataron, les entregaron viandas que contenían atún y pollo .

Esa circunstancia abrió una hipótesis sobre una posible intoxicación alimentaria, aunque hasta el momento no se confirmó que alguno de esos productos haya provocado los síntomas ni se difundieron resultados de análisis.

Tampoco se pudo establecer si todos los pasajeros afectados viajaban en la misma embarcación. En los últimos días habrían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno, pero las autoridades aún no determinaron en cuál de ellos venían los turistas intoxicados .