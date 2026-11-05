Papa León XIV en Argentina: La Ciudad de Buenos Aires esperan 1,24 millones de visitantes

🔊 Versión en audio ▶ Escuchar noticia ⏹ Detener

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un fuerte impacto en la Ciudad de Buenos Aires. Según las estimaciones oficiales, el movimiento turístico entre el 6 y el 10 de noviembre dejará un ingreso superior a los 88 millones de dólares y atraerá a más de 1,24 millones de visitantes.

Del total de personas que llegarán al distrito, más de 240 mil serán turistas que pernoctarán en la ciudad: 165 mil serán de origen nacional y 77 mil internacionales. A ellos se les sumará alrededor de un millón de excursionistas, es decir, visitantes que llegarán por el día para participar de las celebraciones abiertas al público previstas para el 9 y 10 de noviembre, sin quedarse a dormir.

El flujo de visitantes dinamizará los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios. "La visita del Papa León XIV representa un acontecimiento histórico para Buenos Aires y una oportunidad de encuentro para miles de personas que vivirán estos días con fe y esperanza. Nuestra Ciudad se prepara para recibir a quienes lleguen a compartir este momento tan significativo", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad.

En el marco de la visita, el Gobierno de la Ciudad desplegará una agenda de actividades culturales y de puesta en valor de su patrimonio arquitectónico. A partir de las 20 horas, se realizará una iluminación artística especial en monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo. Además, se sumarán intervenciones lumínicas en 37 templos porteños, entre ellos la Catedral Metropolitana.