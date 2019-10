Comenzaron a vender los permisos de pesca deportiva con valores de la anterior temporada 

Para la pesca en Tierra del Fuego, se podrán adquirir permisos para residentes como no residentes y estarán en vigencia durante la temporada 2019-2020.

El director de Recursos Hídricos de la Provincia, Santiago Lesta, dio a conocer este martes los valores de los permisos para la pesca, teniendo en cuenta que ayer se habilitaron los puntos de ventas.

“Este año, para toda la temporada va a costar $1500 pesos para los residentes y no hubo aumentos en los valores de los permisos respecto a los valores de la temporada pasada, en ninguna de las categorías tanto residentes como no residentes. Para no residentes el valor es de $3600 pesos el semanal, que adquieren cuando vienen a Tierra del Fuego”, explicó esta tarde en FM Aire Libre.

“De todas formas esta información es mejor remitirse a la pagina de información del sistema de pesca deportiva que es http://siped.tierradelfuego.gov.ar/pesca-deportiva”, agregó.

El funcionario aclaró que en la WEB se puede consultar el reglamento de la temporada 2019-2020, y los permisos que tienen vigentes ingresando el DNI, los puntos de ventas, y la carga previa de aquellos que no estén registrados, para luego ir a un comercio de venta donde les dan el permiso, pagando el valor de la categoría.

“Esto se lanzó la temporada pasada, pero continúa vigente la aplicación móvil para pescadores de Tierra del Fuego, donde tienen toda la información disponible donde se pueden consultar las reglamentaciones generales y medidas particulares, como los lagos que tienen reglamentación específica”, contó Lesta.

La aplicación puede descargarse desde: //play.google.com/store/apps/details?id=com.pescadeportiva

//itunes.apple.com/ar/app/pesca-deportiva-tdf/id1450016868?mt=8