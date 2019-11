Instalaron en Ushuaia la primera turbina generadora de energía eólica 

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego instaló en su campo la primera turbina generadora de energía eólica en Ushuaia, la cual servirá para abastecerse de energía al tiempo que se estudiará para ver el funcionamiento en bajas temperaturas.

La turbina fue colocada el pasado miércoles. Se trata de una turbina de baja potencia, capaz de generar 30kW con vientos de 9 a 12m/s en promedio. Se trata de un equipo robusto, con una torre monoposte de 16 metros de altura, un rotor de 18m de diámetro y un peso estimado de 10 toneladas.

“Podremos estudiar la durabilidad de las turbinas en lo que tiene que ver con el frío extremo en baja y media potencia; asimismo se investigará el efecto de engelamiento, que es la formación del hielo a nivel del suelo; y también se probará la generación de energía Off the grid y On the grid explicó el Msc. Ing. Aeron. Pablo Eduardo Lerzo, Director Técnico del proyecto.

“Estamos muy contentos porque luego de mucha espera el proyecto da comienzos. Es la primera vez que formalmente se instala una turbina eólica en Tierra del Fuego. Vamos a probar que la inyección de energía renovable en la red es posible y a demostrar que es viable usar esa energía para motorizar emprendimientos que estén muy lejos de las redes de distribución que tiene la provincia. En un principio esta turbina tendría capacidad para abastecer la totalidad de energía que se consume en del campus capitalino”, dijo Lerzo.



La Cooperativa Eléctrica desde el año 2009 ha realizado estudios sobre el potencial eólico y perfiles de viento, datos que han servido de base para la confección del primer Mapa de Potencial Eólico de Tierra del Fuego, llevado a cabo por la UNTDF, y el cual da cuenta que el régimen de vientos presenta condiciones óptimas para producir energía eólica a gran escala, particularmente en la zona norte de la provincia.

La turbina fue financiada gracias a la iniciativa del programa “Producción de Energías Renovables en TDF” y demandó una inversión de 16 millones de pesos que fueron financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) agencia dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.