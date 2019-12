Murió la cantante de Roxette

La cantante, Marie Fredriksson, voz del dúo musical "Roxette" falleció esta mañana en Suecia como consecuencia de un tumor cerebral con el cual luchaba desde el 2002.

La información fue confirmada por su gerente de prensa y Relaciones Públicas, Marie Dimberg. Los médicos creían que la cantante no iba a sobrevivir mucho más que un año. Tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones. Y no pudo escribir correctamente a causa de los tratamientos.

El dúo sueco Roxette, Fredriksson y Per Gessle, saltó a la fama en la década de 1980 con canciones exitosas como "Debe haber sido amor", "The Look" y "Listen to Your Heart". Luego en la década de los 90, impuso un éxito como "Spending My Time" que luego tendría su versión en español "Un día sin ti".

"Gracias, Marie, gracias por todo. Fuiste un músico sobresaliente, un maestro de la voz, un intérprete increíble. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Fuiste la amiga más maravillosa por más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir gran parte de su tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor está con usted y su familia. Las cosas nunca serán las mismas ", dijo Per Gessle tras conocerse la noticia de la muerte de la cantante.