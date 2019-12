Vuoto cuestionó el proyecto de Melella y aseguró que "no hay medidas a favor de la gente"

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, salió este jueves al cruce del proyecto de ley de emergencia presentado por el gobernador, Gustavo Melella, ya que “el 90% es inconstitucional” y “no hay medidas a favor de la gente”.

El gobernador había anunciado el proyecto en su primer discurso como gobernador, pero debió pedirles a sus legisladores que den marcha atrás con el tratamiento de la Legislatura, debido a las críticas de sectores municipales y deliberativos. Melella aseguró que “dialogamos con algunos legisladores, intendentes y con algunos referentes más y a partir de esas charlas decidimos hacer un proyecto de ley a través del consenso de todos”, agregó.

Asimismo, Melella aseguró que “nos hacemos cargo de lo que estuvo mal y por eso decidimos suspenderlo y llamar los distintos sectores para llegar a un consenso. Está claro que necesitamos una ley de emergencia porque lo necesita la provincia. La situación es muy complicada y hacen falta herramientas para alcanzar soluciones urgentes”.

No obstante, Vuoto indicó que “estamos muy preocupados por un montón de situaciones; estuvimos analizando desde el primer momento que tuvimos las leyes cuál era el contexto de las mismas y hasta dónde llegaban, porque no es solamente la ley de emergencia, que es muy complicada y compleja, sino que hay otras”.

En esa línea, confirmó que anoche mantuvo “una larga charla” con el gobernador en la que “le dije a Melella que tenía la sensación de estar viviendo un deja vu; valoro el gesto del gobernador de convocar a un diálogo más amplio pero le dije que no podemos vivir lo mismo que hace cuatro años”.

El intendente de Ushuaia sostuvo que “le planteé al gobernador que me preocupa toda la ley porque hay muchos artículos inconstitucionales y no hay ninguna medida a favor de la gente”, al punto que “es una ley que le da super poderes, que afecta la autonomía municipal, que paraliza más de 50 obras dejando gente en la calle, que disminuye la actividad económica, y que le da poder para romper la autarquía y los convenios colectivos de trabajo”.

Enumeró que “estamos de acuerdo en que hay que tener las escuelas en condiciones y dar herramientas al Gobierno para acelerar los procesos” pero sin embargo “esta ley plantea lo contrario, plantea la falta de control absoluta y de transparencia de todas las licitaciones, desaparecen todos los procesos administrativos de control de obras, le permite endeudarse por 2000 millones de pesos”. Y agregó que “vulnera la independencia de poderes, va en contra de las sentencias judiciales, deja a la Legislatura convertida en una escribanía por un año, destruye la seguridad jurídica y dispone de las utilidades del banco”.

Vuoto afirmó que “los técnicos del Gobierno se pueden haber equivocado pero en el conjunto de leyes preocupa. No es solo el artículo 3, es el 8, el 9, el 18, el 19, entre otros. Si decimos que tenemos una realidad compleja en la provincia, en ese contexto no podés echarle mano a todo, hay cosas que acomodar pero nada justifica esto; si estamos en una emergencia económica, no prometamos paritarias libres. No podemos plantear el ‘si pasa, pasa’. Uno entiende la situación del país, de las provincias, nosotros también tenemos que gobernar pero no sacamos ordenanzas con super poderes”.

Por otra parte, Vuoto dijo que además “me preocupan las otras leyes que también son complejas, como la de la creación de una empresa de hidrocarburos; es una sociedad que deja afuera a los municipios y nos deja afuera de las regalías, no tiene ningún control y le abre la puerta a capitales internacionales. Yo creo que hay que buscar capitales privados con el Estado pero tenemos que estar en una mesa todos discutiendo” porque de otra manera “esto es abrirle la puerta a entregar soberanía hidrocarburífera, volvemos a repetir el convenio chino”.

“No tiene nada que ver con HIFUSA dice Melella, y a veces la política es cuestión de percepción. Y yo insto a que los periodistas y abogados lean el estatuto de HIFUSA y el de esta empresa”, planteó.

Vuoto criticó que “el martes decimos que no vamos a hacer lo que hicieron hace cuatro años a espaldas de la gente y en menos de 24 horas mandan un paquete de medidas”, entre ellas “la reforma al INFUETUR vender activos públicos y a revisar las concesiones”, mientras que “entiendo que hay que hacer el puerto nuevo pero ni siquiera han mostrado a la ciudad dónde va”, además de que la nueva ley “implica una virtual privatización del mismo”.

“Le creo al gobernador cuando dice ‘me equivoqué’, pero no podemos improvisar. Yo los hubiese echado a todos los técnicos porque todas las leyes son complicadas, estamos yendo en contra de la institucionalidad. Yo te puedo creer en lo que vos decís pero la única verdad es la realidad, y la realidad es un paquete de leyes que está en la Legislatura y está escrito”, sentenció, a lo que agregó que “un verdadero gesto es decir sesionamos en febrero y vamos a consensuar con todos los actores; creo en el diálogo pero tiene que ir acompañado de hechos concretos, y el hecho concreto es que la Legislatura se tome su tiempo para evaluar las cuatro leyes porque tienen artículos muy complejos. No hay ninguna medida que genere reactivación, ninguna medida que genere empleo, ninguna medida que mejore el poder adquisitivo de las familias; ni una”.

Pese a las “tensiones políticas” Vuoto aseveró que a Melella “lo voy a acompañar en todo lo que pueda acompañar, pero tenemos que ser responsables al momento de decir cosas. No podemos prometer paritarias libres cuando no las podemos cumplir”.