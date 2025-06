Globant, uno de los unicornios argentinos de mayor proyección internacional, anunció el cierre de dos de sus oficinas en el país, en medio de un año marcado por dificultades financieras y una fuerte caída en el valor de sus acciones.

Según comunicó la compañía, la decisión de cerrar las sedes en Ushuaia (Tierra del Fuego) y Resistencia (Chaco) responde a la "extremadamente baja ocupación" de estas oficinas y a los altos costos de mantenimiento, que "no se justifican" en el actual contexto. No obstante, Globant aclaró que la medida no afectará al personal y que no habrá despidos.

El anuncio se produce luego de un importante retroceso bursátil. Desde el pasado 15 de mayo, cuando la firma presentó su balance trimestral, sus acciones cayeron más de un 25%, acumulando una baja superior al 50% en lo que va del año. Actualmente, los papeles de Globant cotizan por debajo de los 100 dólares, un nivel que no se veía desde la pandemia de 2020.

El complejo escenario financiero de la empresa se explica, en gran parte, por una caída en la demanda de servicios digitales, especialmente en el mercado estadounidense, principal fuente de ingresos de la compañía. En el primer trimestre, Globant reportó ingresos por 611 millones de dólares, por debajo de los 625 millones que preveían los analistas. El beneficio por acción también quedó por debajo de lo estimado: US$1,50 contra los US$1,60 esperados.

La situación se agravó luego de que la firma recortara sus proyecciones tanto para el segundo trimestre como para el resto de 2025, lo que desató mayor desconfianza entre los inversores y profundizó la caída de sus acciones.