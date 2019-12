Urquiza aseguró que se está "trabajando"en un aumento salarial para los estatales

La vicegobernadora dijo que desde la gestión "estamos trabajando, no solamente en un bono, sino que también un incremento salarial para todos los empleados públicos".

Mientras crece la incertidumbre y el reclamo silencioso de los empleados estatales por una recomposición salarial, la vicegobernadora Mónica Urquiza salió hoy a declarar que se está trabajando en un aumento salarial, aunque no fijó fecha o porcentajes. "Estamos trabajando, no solamente en un bono, sino que también un incremento salarial para todos los empleados públicos", dijo.

En declaraciones a FM Aire Libre, la presidenta de la Legislatura Provincial explicó que “ayer después de un esfuerzo importantísimo buscando recursos donde no los hay, el ministro de Finanzas junto con la ministra de Desarrollo pudieron anunciar el bono para los plan Red Sol”, sin embargo a la hora de incluir a otros sectores se encontraron con complicaciones en las cuentas públicas.

Entre ellas fue “cuando nosotros llegamos a la gobernación hasta el 16 de diciembre donde el fondo unificado de las cuentas de la provincia, estaba utilizado en 1200 millones de pesos que el gobierno tiene que devolver y que no se podían utilizar hasta que no haya recaudación, a su vez tuvimos que pagar aportes y contribuciones, que la gestión saliente no pagó pero que, si pagó el casino”, es decir el inmueble de Lázaro Báez sobre la Av. Maipú.

Ahora, “hay algunas prioridades que no son convincentes, pero por esto estamos trabajando, no solamente en un bono, sino que también un incremento salarial para todos los empleados”, dijo Urquiza.