El Gobierno nacional dispuso la cuarentena obligatoria en todo el país

Las fuerzas federales controlarán las calles y solo se podrá salir a comprar. Quien no pueda justificar su movimiento afrontará sanciones.

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que se dispuso la cuarentena obligatoria en todo el país, con lo cual las fuerzas federales tendrán el control total de las calles para vigilar que se cumpla la cuarentena obligatoria y solo se podrá salir a trabajar o hacer compras.

El mandatario, acompañado por gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comenzó sus palabras repasando todas las medidas que se han tomado hasta el momento como los “asuetos administrativos, invitamos a las empresas a declarar asuetos en sus lugares de trabajo, promovimos el teletrabajo, suspendimos las clases”. Sin embargo, dijo que “seguimos teniendo problema con la gente que no entiende que no se puede circular en las calles”.

“Por ese motivo, mantuve una larga reunión con los gobernadores donde expresamos todos los que hicimos, y dispuse el decreto de necesidad de urgencia; por ese decreto a toda la Argentina, a partir de las 0 horas de la mañana deberán someterse al aislamiento obligatorio”, anunció.

Fernández explicó que la medida establece que “nadie puede moverse de sus residencias y todos deben quedarse en sus casas. Es hora de que entendamos que estamos cuidando la salud de todos los argentinos. Hemos decidido prologar esta medida que comienza mañana y dura hasta el 31 de marzo, hemos adelantado el feriado 2 de abril para el 31 y el 30 de marzo será feriado puente para estar en las casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona”.

No obstante, el Presidente aclaró que “hay situaciones permitidas” como hacer las compras en negocios de barrios, supermercados, ferreterías, farmacias, entre otros, pero “entiéndase bien que a partir de las 0 horas la Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policías Provinciales estarán controlando quién está en la calles, y quienes no puedan explicarlo afrontarán sanciones”.

Quedarán excluidos de la medida, los funcionarios de gobierno nacional, provinciales y municipales con grado de conducción, como así también trabajadores del petróleo, nafta, internet, productos alimenticios, y periodistas.

“Confío en que no haya irresponsables que, en vez de estar en cuarentena estén en la costa y llevando el virus a argentinos que deben estar sanos. Les he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad y les aseguro que vamos a ser muy severos con quienes no cumplen aislamiento”, advirtió Fernández.

“En la pelea contra la pandemia y la otra pelea contra la psicosis esa sensación de que todo esta grave, y nada se puede hacer. Estamos preparados y no es ni más ni menos lo que le ha tocado a todo el mundo y hemos tenido la suerte de que la pandemia llegó más tarde, pero nada tiene sentido sino no nos cuidamos entre los argentinos”, expresó el Jefe de Estado.