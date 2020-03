Ya son 10 los casos de coronavirus en Ushuaia

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia indicaron que en horas de la noche del martes se confirmó un nuevo caso, sumando un total de 10 casos de coronavirus en Ushuaia de los cuales dos fueron dados de alta.

Los tres casos de ayer sumado al cuarto, "están relacionados con casos previamente detectados, por lo que estas personas ya se encontraban aisladas y asistidas por profesionales del Hospital Regional Ushuaia".

Desde la cartera sanitaria, indicaron que "no se puede brindar datos sobre casos confirmados o descartados, hasta que no se haya hecho público por autoridades nacionales" y que "hasta el momento, existen 10 casos positivos en la provincia. En su totalidad corresponden a la ciudad de Ushuaia, mientras que en Río Grande y Tolhuin no existe ningún caso con dicha característica".

Por otro lado, el Ministerio señaló que los profesionales del nosocomio local "se están capacitando por sus pares del Instituto Malbrán, para realizar el diagnostico de COVID-19 en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia. Próximamente estarán arribando, a la provincia, materiales y equipamiento pertinente para realizar los análisis en la ciudad capitalina".