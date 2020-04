Pesce en la mira por los desbordes de jubilados en los bancos de todo el país

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, quedó hoy en el ojo de la tormenta por los desbordes de jubilados y personas que fueron a cobrar asignaciones en los distintos bancos del país, en medio de la pandemia por el coronavirus.

El ex presidente del Banco de Tierra del Fuego, tuvo un llamado temprano por parte del presidente Alberto Fernández quien se mostró enojado con la situación y ordenó una solución para que no se vuelva a cometer los desbordes de personas esperando para cobrar, y que en muchos casos no se cumplió con la distancia que se debe tener entre personas. “El Presidente me llamó muy temprano preocupado por la situación. Sí, estaba enojado, qué le parece”, reconoció Pesce.

Según la agencia Télam, en la ciudad de Mar del Plata desde las 7 de la mañana se podían observar en las distintas entidades bancarias del centro largas filas de hasta dos cuadras de extensión, porque las personas buscaban mantener la distancia social aconsejada de metro y medio.

En Neuquén las filas frente a los bancos generaron una aglomeración de gente debido a que las entidades están ubicadas en un radio reducido, y las veredas fueron pintadas para señalar el distanciamiento social requerido, aunque las personas se amontonaron a la espera de que abrieran las puertas.

También en Salta los jubilados y beneficiarios de ayudas sociales salieron masivamente a las calles, pero fueron ordenados en filas distantes por la policía y los bomberos que, por determinación del Comité Operativo de Emergencia, controlaron la separación requerida.

Por lo sucedido, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que "esto se puede multiplicar muy feo cuando haya que pagarle a millones de personas los $10.000", y observó que "hay que ser prudente y no largar millones de personas a la calle de vuelta. Si mandamos mucha gente a la calle el mismo día es un problema".



Foto: Mendoza-Agencia Télam



Foto: Bariloche-Agencia Télam